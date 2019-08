El Terrassa aixeca el trofeu dels Històrics en batre 2-1 el Badalona

Futbol. XXXIV Torneig d'Històrics

Jordi Guillem

04.08.2019 | 21:06

Per primera vegada a la seva història, el Terrassa FC s'ha adjudicat aquest diumenge el Torneig d'Històrics del Futbol Català en vèncer per 2 gols a 1 a la final a un rival de la Segona Divisió "B", el CF Badalona. Després d'afrontar tres duríssims partits en els cinc darrers dies al municipal del Guinardó, els de Xevi Molist han sabut patir davant dels badalonins, que han dominat al primer temps, que ha acabat sense gols però amb més oportunitats per a ells.

Al segon període, el domini ha estat altern. Malgrat tot, al minut 55 Robert Simón ha avançat els escapulats en rebre una gran passada en profunditat de l'egarenc Xavi Boniquet i batre de vaselina Zapico. El marcador en contra no ha aturat la voracitat ofensiva dels terrassistes, que han sabut tenir paciència, defensar-se bé i generar perill. A vuit minuts pel final, David Virgili ha empatat en rematar de primera una gran assistència des de l'esquerra d'Albert López. I quan semblava que els penals decidirien el nom del campió, el lateral esquerre Lucas Viña ha aprofitat un servei de córner del capità Àlex Fernández per establir el 2 a 1 definitiu des del segon pal. Sobre la botzina, Zapico ha atrapat un remat d'Omar Monterde que s'havia estavellat al pal. Al final, eufòria al camp i a la banqueta per a un Terrassa FC que ha aixecat per fi un dels més antics i prestigiosos trofeus del futbol català en la seva segona participació. Coro ha estat nomenat millor jugador i Sergi Arran màxim gilejador amb quatre gols.

FITXA TÈCNICA



TERRASSA FC, 2

Ortega, Adri Prado, Manu González, Joel Cañaveras, Genís, Pelegrín, Alberto Sánchez, David López, Coro, Sergi Arranz i Kilian. Han sortit al descans Zapico, Lucas Viña, Galeano, Jaume Pascual i Yayá. I al minut 61, Eric Ruiz, Àlex Fernández, Gerard Morell, Kevin, David Virgili i Albert López.

CF BADALONA, 1

Morales, Malón, Robusté, Valentín, Kilian, Adri Díaz, Marc Carbó, Robert Simón, Chema Moreno, Mayor i Hugo Esteban. Han sortit al descans Àlex Sánchez, Joel Toledo, Toni Jou, Xavi Boniquet, Joao i Giva. Al minut 65, Omar Monterde i al 82 Pelón.

Àrbitre: José Antonio Fernández Morillo. Ha amonestat amb targes grogues a Manu González i Robusté.

Gols: 0-1, minut 55, Robert Simón; 1-1, minut 82, David Virgili; 2-1, minut 88, Lucas Viña.