El Terrassa elimina el Martinenc per penals i jugarà la final contra el Badalona

Futbol. XXXIV Torneig d'Històrics

Jordi Guillem

03.08.2019 | 21:11

Una victòria molt treballada que s'ha certificat a la tanda de penals ha permès al Terrassa FC eliminar aquest dissabte el Martinenc al municipal del Guinardó de Barcelona. Els de Xevi Molist han empatat a un gol amb els barcelonins i s'han imposat per 4 a 2 a la tanda de penals. Aquest diumenge a les sis de la tarda, els terrassistes buscaran el seu primer trofeu dels Històrics en la seva segona presència al torneig. El rival serà el Badalona, de Segona "B". L'equip dels exterrassistes Morales i Xavi Boniquet ha derrotat per 3 gols a 1 a la primera semifinal.

El Terrassa FC ha estat globalment superior al Martinenc, però li ha costat imposar-se als de Javi Gómez, que afrontaven el seu tercer partit consecutiu en tres dies. Els dos gols del matx han arribat en sengles accions a pilota parada. Als tretze minuts, el lateral esquerrà Lucas Viña s'ha fet un autogol de cap en intentar refusar un cop franc llençat pels barcelonins des de l'esquerra. Però al minut 26, el "killer" del Terrassa Sergi Arranz ha aprofitat la seva solitud a l'àrea petita per empatar en una gran rematada de cap ajustada al pal esquerra de Padrós. Arranz, que li va fer dimecres tres gols a l'Horta en només 45 minuts, és el màxim golejador del torneig amb quatre dianes.

A la segona part, Molist ha passat del 3-4-3 al 4-3-3. Igual que el tècnic del Martinenc, ha anat fent entrar nous futbolistes. Han acabat jugant els vint-i-dos jugadors convocats per cada equip.

Un inspirat Kilian ha pogut marcar el gol del triomf pels egarencs a la segona part, però a cinc minuts pel final, el central Joel Cañaveras ha salvat l'1 a 2 en refusar sota pals el remat de l'ex terrassista Jan Lladó en un dels únics contracops del Martinenc. Era el Terrassa qui buscava més la victòria, però el gran treball defensiu del rival ha deixat la semifinal en 1 a 1. Als penals, el Terrassa s'ha imposat per 4 a 2. El Badalona espera a la final d'aquesta 34a edició del Torneig d'Històrics del Futbol Català.

FITXA TÈCNICA

Terrassa FC, 1 (4)

Zapico, Eric Ruiz, Yayá, Gerard Morell, Pelegrín, Lucas Viña, Galeano, Àlex Fernández, Domi, Sergi Arranz i Jaume Pascual. Al descans van sortir Ortega, Manu González, Coro, Joel Cañaveras, Kilian i Genís. Al minut 60, Adri Prado, Kevin, Albert López i Jordi López. Al 73 Alberto Sánchez.

FC Martinenc, 1 (2)

Gabri Padrós, Pulido, Edu García, Adri García, Karim, Edgar, Carles Güell, Adrián Canelada, Joel Martínez, Jamilson i Marc Samper. Al descans van entrar Cócera, Rubi, Javi Iglesias, Jacobo, Tinoco i Eric Pi. Al minut 70, Marc Ahufinger, Eric Simó i Jan Lladó. Al 79, Iván García i Joan Vendrell.



Àrbitre: Gómez Meneses. Va mostrar targes grogues als jugadors del Terrassa Sergi Arranz i Kilian.

Gols: 0-1, minut 13, Lucas Viña en pròpia porta;1-1, minut 26, Sergi Arranz.

Penals. 4 a 2 pel Terrassa. Pels egarencs han marcat Coro, Manu Gonález, Joel Cañaveras i Kevin. Pel Martinenc, Iván García i Jacobo.