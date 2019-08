Mar Serracanta s'incorpora al planter del CF Igualada

Futbol

03.08.2019 | 04:00

Un cop finalitzada la seva etapa com a juvenil, la davantera terrassenca Mar Serrcanta, que ha militat les cinc darreres temporades a l'Espanyol, s'ha incorporat a la primera plantilla del CF Igualada, que milita a la Primera Divisió Nacional, categoría a la que ha ascendit finalment el conjunt femení del Terrassa FC. Curiosament, en la primera jornada de Lliga, el 15 de setembre, Serracanta visitarà l'Olímpic per enfrontar-se al Terrassa.Nascuda l'any 2001, va iniciar-se al Jabac, on va jugar ...