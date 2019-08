La transsexual Valentina Berr deixa el Terrassa FC

Futbol. Primera Nacional femenina

02.08.2019 | 12:08

La futbolista del Terrassa FC Valentina Berr, nascuda fa 26 anys a Ripollet, ha pres la decisió de no continuar la temporada vinent al club terrassenc. No gaudirà, per tant, de la nova categoria assolida per l'equip, la Primera Nacional femenina. A través de les xarxes socials, Berr, que fou la primera futbolista transsexual del futbol català, explicava així el motiu de l'adéu. "Després d'una temporada molt exitosa he decidit acabar aquesta aventura al club amb el qual he viscut l'experiència esportiva més important de la meva vida". I afegeix: "Tenia motivacions de sobra per acceptar la proposta de continuar a l'equip, però de vegades les circumstàncies et duen a prendre decisions dures. La meva ja està presa. I no ha estat gens fàcil". Valentina Berr va debutar amb el Terrassa "B" femení el passat 16 de desembre, fa set mesos i mig, al camp de la Pirinaica, a Manresa, en un partit on les terrassistes es van imposar per 1 gol a 9 a l'aleshores cuer, la Pirinaica. El seu debut va suscitar un important desplegament mediàtic. Poques setmanes després va pujar a la primera plantilla i ha acabat aconseguint amb les seves companyes a la categoria de bronze del futbol femení espanyol.