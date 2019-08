El Jabac rep aquest divendres al Cerdanyola

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

L'equip juvenil del Jabac disputarà avui divendres el seu segon compromís de la pretemporada. Els jugadors que dirigeix Edu Mota s'enfrontaran a Can Jofresa amb el Cerdanyola a partir de dos quarts de nou del vespre. En el primer partit van caure per 2 a 0 amb el San Cristóbal. Els terrassencs, que han retornat enguany a la Divisió d'Honor, la màxima categoria juvenil, disputaran entre dijous i diumenge de la setmana vinent el Torneig d'Arenys, on s'enfrontaran amb Espanyol i Europa.