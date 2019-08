Xavi Hernández cedeix el seu iot a Proactiva Open Arms

Futbol

01.08.2019 | 18:23

L'exjugador terrassenc del Barça i actual entrenador de l'Al Sadd Xavi Hernández ha donat el seu iot particular, "La Pelopina" a l'ONG Proactiva Open Arms, que treballa a les aigües del Mediterrani Central duent a terme operacions de rescat de refugiats. L'ONG subhastarà pròximament el iot i els diners recaptats aniran destinats a finançar les tasques de l'entitat. Segons ha explicat Proactiva Open Arms a través de les xarxes socials, el terrassenc va quedar commogut per la tasca humanitària de Proactiva Open Arms i va decidir donar la seva embarcació, que ja no l'utilitza. Es tracta d'una llanxa de 9 metres d'eslora i 2,60 metres de màniga, dotada d'un motor de 325 CV. Xavi ha expressat el seu suport a la tasca de l'ONG mitjançant un vídeo. "Tot el meu recolzament a Proactiva Open Arms per la fantàstica tasca que està realitzant".