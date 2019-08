El Terrassa jugarà contra el Martinenc a les semifinals

Futbol. Torneig d'Històrics

01.08.2019 | 22:53

El Terrassa FC ja coneix el seu rival a les semifinals del Torneig d'Històrics, que se celebraran aquest dissabte al camp municipal del Guinardó, a Barcelona. A dos quarts de set de la tarda, els de Xevi Molist s'enfrontaran al conjunt amfitrió, un Martinenc que ha guanyat avui el darrer triangular davant L'Hospitalet i Granollers. Els terrassistad van classificar-se dimecres en empstar a zero amb el Sants i golejar per 4 a 0 l'Horta.

La primera semifinal la jugaran el Badalona i el Vilafranca. La gran final d'aquest prestigiós torneig de pretemporada arribarà diumenge a les sis de la tarda. No hi ha partit pel tercer i quart lloc. El Terrassa FC aspira al títol en la seva segona participació en el Torneig d'Històrics. En la primera va caure a quarts de final al camp del Júpiter.