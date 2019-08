"La família del Terrassa FC", lema de la campanya de socis de la temporada 2019-20

Futbol

01.08.2019 | 04:00

El Terrassa FC ha posat en marxa la campanya de socis per a la temporada 2019-20 amb el lema "La família del Terrassa FC", una frase que recull el propòsit del club egarenc de traslladar el nou projecte esportiu a tota la ciutat. Els preus no experimenten grans canvis en relació a l'any passat. Es divideixen en cinc grans categories: adults, amb un preu de 160 euros la tribuna i 60 la general/gol; especials per aturats, jubilats, pensionistes i joves de 18 a 25 ...