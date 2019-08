Comença al Club Egara un torneig IV Nacions de seleccions masculines

Hockey

01.08.2019 | 04:00

Les instal·lacions del Club Egara al Pla del Bon Aire acullen des d'avui i fins diumenge un torneig IV Nacions de seleccions masculines, preparatori per al proper Campionat d'Europa. Espanya debuta a les 8 del vespre amb Malàisia, demà a la mateixa hora s'enfrontarà a Anglaterra i tancarà la competició diumenge, a les 12 del migdia, contra Irlanda. La selecció dirigida per Fred Soyez està realitzant un stage a Terrassa com a preparació per al Campionat d'Europa. Amb aquest motiu, dimarts va jugar un partit amistós amb Malàisia i dimarts vinent farà un altre amistós amb Irlanda per tancar la seva estada. Onze jugadors terrassencs formen part de la convocatòria per aquests compromisos: Albert Beltran, Marc Boltó, Quico Cortés, Sergi E¡nrique, Xavi Lleonart, Marc Miralles, Pau Quemada, Josep Romeu, Vicenç Ruiz, Marc Sallès i Joan Tarrès.

El primer partit

Dimarts, Espanya va guanyar Malàisia per 1 a 0 en un encontre amistós jugat al Club Egara abans d'aquest torneig IV Nacions. Va decidir l'encontre un gol de Pau Quemada al fil del descans. Era la primera vegada en cinc anys que aquestes dues seleccions es veien les cares. El seu darrer partit va ser en motiu del Campionat del Món que es va celebrar a la ciutat holandesa de La Haya. La selecció espanyola va exercir un domini notable en els dos primers quarts del partit, encara que no es va traduir al marcador. Però a la darrera acció del segon quart, Pau Quemada va aconseguir superar el porter asiàtic amb un bon llançament. Malgrat que el partit no va canviar de dinàmica després del descans, Espanya no va poder augmentar la seva renda al marcador.