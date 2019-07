El Terrassa FC, a les semifinals del Torneig d'Històrics

Futbol

31.07.2019 | 20:59

El Terrassa FC jugarà dissabte, a dos quarts de set de la tarda, les semifinals del Torneig d'Històrics que es disputa al camp del Martinenc a Barcelona. Els egarencs s'enfrontaran al guanyador del grup que formen Granollers, Martinenc i L'Hospitalet. El conjunt terrassista ha liderat el seu grup de la primera fase després de sumar una victòria i un empat en els partits jugats aquest dimecres. Per començar ha empatat a zero gols amb el Sants (ha perdut a la tanda de penals que es fa per possibles empats) i després ha golejat per 4 a 0 l'Horta en la golejada més gran que s'ha produït en aquesta edició del torneig. El partit entre el Sants i l'Horta ha finalitzat amb empat a zero gols. Cal recordar que aquesta primera fase es disputa en triangulars amb partits de 45 minuts. Els partits de semifinals i la final seran ja de 90 minuts.

El partit amb el Sants ha estat força equilibrat, amb ocasions per als dos equips. Però en el segon matx contra l'Horta, el Terrassa ha estat molt superior. Sergi Arranz ha estat el protagonista de la tarda en marcar tres dels quatre gols del seu equip. Domi ha arrodonit la golejada.