Lorena Benítez guanya la Copa d'Espanya Promeses sub-15

Halterofilia

31.07.2019 | 04:00

L'aixecadora del Club de Peses Terrassa Lorena Benítez, va signar una excel·lent actuació en la Copa d'Espanya Promeses que s'ha celebrat a la ciutat d'A Corunya. Aquesta competició reuneix les vint millors marques espanyoles en categoria sub-17, tant en l'apartat masculí com femení. Lorena Benítez, de 14 anys, va signar unes grans marques de 57 quilos en arrencada i 72 en dos temps, per un total olímpic de 129 quilos. La terrassenca es va penjar la medalla d'or en la categoria sub-15 i es va classificar en la segona posició en sub-17, només superada per la campiona del món, Irene Blanco.