Els cadets del Tot Net Terrassa CC destaquen en el campionat català en pista 

Ciclisme

31.07.2019 | 04:00

Els representants del Tot Net Terrassa Ciclisme Club, van tenir una destacada participació en el Campionat de Catalunya de ciclisme en pista. Martí Hidalgo es va proclamar campió en la classificació omnium (general comptant totes les especialitats), per davant dels seus companys de club Marcel Pallarès, segon, i Axier Casado, tercer. Hidalgo es va proclamar campió català en les modalitats de Keirin i Longest Lap. També es va penjar la medalla de plata en la prova de 500 metres. Marcel Pallarès, per la seva part, va pujar al podi com a segon classificat en keirin i tercer en velocitat. I Axier Casado va acabar segon en velocitat i tercer en 500 metres. Marta Vilanova va ser tercera en cadet femení. En l'apartat sub-23, Marc Josep Acero va ser segon en la classificació omnium.