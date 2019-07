La Cursa contra el càncer de Pàncrees prepara la segona edició

Atletisme

31.07.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa, el Consorci Sanitari i Mútua, han renovat el seu suport a la Cursa de les Ciutats contra el Càncer de Pàncrees, que el 27 d'octubre celebrarà la seva segona edició a Terrassa. Aquesta és una cursa multiciutats d'àmbit europeu, cent per cent solidària que destina l'import total de les inscripcions a la investigació d'aquest càncer mitjançant la dotació de beques. L'any passat es van recaptar 77.000 euros en el conjunt de proves que es van fer a diferents ciutats europees.

Terrassa es va unir a aquesta convocatòria l'any passat amb un gran èxit de participació. Van participar 1.453 persones, sent la tercera ciutat en nombre de participants del conjunt de proves que es fan en aquest context, aportant una xifra de 16.000 euros. El repte en aquesta edició és superar el nombre d'inscrits del primer any. Per aquest motiu, s'han fet canvis en el recorregut amb l'objectiu de facilitar un augment de participants. L'any passat el registre d'inscrits es va haver de tancar deu dies abans de la prova. La sortida i l'arribada seguiran instal·lades a la Plaça Nova, on es faran diferents activitats.

Les inscripcions ja estan obertes i el ritme es força esperançador, ja que unes dues-centes persones ja han formalitzat la seva participació. "El meu objectiu és que siguem una cursa de referència a Catalunya, al mateix moment que fem gran la ciutat", ha dit Chelo Fernández, promotora de la cursa a Terrassa. Aquest any s'ha creat l'Associació Ciutat de Terrassa Contra el Càncer de Pàncrees, una entitat sense ànim de lucre per promoure aquesta convocatòria esportiva i solidària.