El Terrassa FC amplia el contracte del porter Xavi Betran, que jugarà cedit al Tona

Futbol. Tercera Divisió

30.07.2019 | 04:00

El Terrassa FC ha ampliat un any més el contracte del jove porter Xavi Betran Navarro, de 20 anys. Per tant, continuarà lligat al Terrassa FC fins al 30 de juny del 2021. La propera temporada jugarà, en qualitat de cedit, al Tona de Primera Catalana. Xavi Betran, que ha entrenat amb la primera plantilla durant la primera setmana de la pretemporada, s'exercitarà amb l'equip un cop per setmana durant la temporada regular. Avui està previst que s'incorpori al ...