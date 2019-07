Barroso: "Encara no som conscients del que hem fet"

30.07.2019 | 04:00

Alberto Barroso, jugador del CN Terrassa, va valorar de forma molt positiva el subcampionat del món de la selecció espanyola. "Encara no som conscients del que hem aconseguit", va dir. "Les generacions més grans ens diuen que ja ens adonarem del que significa aquesta medalla de plata, perquè a alguns dels nostres jugadors els ha costat deu anys tornar a una final mundialista. Volíem la medalla d'or, però aquesta vegada no ha estat possible. Però som un equip campió i ho seguirem intentant." Álvaro Granados, jugador terrassenc del Barceloneta, va sumar una segona plata al seu historial després de participar l'any passat en el subcampionat europeu. "No he aportat tot el que podia en aquesta final i això em fa mal", va explicar dolgut amb el desenllaç. "Però cal que fem lectures positives, com ha estat la classificació per als Jocs Olímpics. Hem d'aprendre de cara al futur." Granados ha confirmat en aquest campionat la seva projecció i el seu pes en la selecció. El jugador terrassenc ha marcat un total de 15 gols en aquest campionat, el cinquè millor registre ofensiu de tota la competició.