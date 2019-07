El San Cristóbal guanya el Jabac al primer assaig

Futbol

28.07.2019 | 11:25

Primera prova de la pretemporada per al San Cristóbal amb el juvenil del Jabac que aquesta temporada jugarà a la Divisió d'Honor. Els parroquials han guanyat per 2 a 0 aquest dissabte en un partit on els dos entrenadors han fet moltes proves després de la primera setmana d'entrenaments. Els dos gols del conjunt de Ca n'Anglada han estat a càrrec de dos davanters incorporats aquesta temporada. Ruy Gama ha fet el primer al minut 16 i Èric Zárate ha ampliat la renda al 53.