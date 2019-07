El Torneig Laia Mira recapta dotze mil euros

Pàdel

Redacció

27.07.2019 | 04:00

El CN Terrassa va acollir ahir l'acte de donació de la recaptació del segon Torneig de Pàdel Laia Mira, que es destinarà a millorar la qualitat de vida de les pacients amb càncer de mama en tractament de quimioteràpia a l'Hospital de Terrassa. Van participar el president del club Jordi Martín; la impulsora del torneig i de l'associació La Vida és Xula Montse Guindo; i la doctora Àngels Arcusa, cap del Servei d'Oncologia del Consorci Sanitari de Terrassa. Si en la primera edició es van recaptar nou mil euros, aquest any la xifra ha pujat fins als dotze mil. El torneig va tenir lloc del 2 al 6 de juliol amb la participació de 208 jugadors.

Montse Guindo va agraïr al club i a la doctora Arcusa el seu suport per tirar endavant el projecte. "Volíem fer un homenatge a la Laia que suposés una millora de la qualitat de vida per a les persones que estan passant pel mateix procés que va travessar ella". La impulsora de l'associació La Vida és Xula va remarcar que la idea era "destinar els diners a alguna cosa tangible, que ajudés directament a les dones que estan patint la malaltia, com és el cas d'un dispositiu que contribueix a evitar l'alopècia. Pensem que és un reforç tant a nivell psicològic com social, ja que no t'estigmatitza."

El tractament

Per la seva banda, la doctora Àngels Arcusa va destacar que el Consorci Sanitari de Terrassa ha estat el primer hospital públic a Catalunya que ha aplicat aquest dispositiu . La cap del Servei d'Oncologia del Consorci Sanitari de Terrassa va explicar que el dispositiu Paxmann per la prevenció de l'alopècia evita en un 70% dels casos la pèrdua de cabell durant el tractament de quimioteràpia. "Això vol dir que set de cada deu dones no necessiten posar-se una perruca ni un turbant i poden fer una vida molt més normal i no sentir-se observades quan van pel carrer".

En el Consorci Sanitari de Terrassa es diagnostiquen i tracten cada any entre 120 i 140 pacients amb càncer de mama. Per les característiques de les pacients i els tumors de què són portadores, més de la meitat reben tractament amb quimioteràpia abans o després de la cirurgia. Secundàriament, pateixen una pèrdua de cabell o alopècia que, encara que temporal i reversible, comporta uns efectes adversos importants per a la pacient des del punt de vista emocional, social i d'imatge corporal. La utilització d'un dispositiu de prevenció de l'alopècia disminueix de forma rellevant aquest efecte advers, millorant la tolerància global i la qualitat de vida de les pacients sotmeses a aquest tractament.

El Projecte Laia Mira permet realitzar una prova pilot amb el dispositiu Paxmann per la prevenció de l'alopècia en un grup de pacients que acompleixin els criteris establerts.