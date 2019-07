La selecció masculina, subcampiona del món

Waterpolo. Campeonato del Mundo

27.07.2019 | 12:35

La selecció espanyola masculina de waterpolo ha perdut per 5 a 10 aquest dissabte davant Itàlia en la final del Campionat del Món que s'ha disputat a Corea del Sud. El conjunt dirigit per David Martín va estar lluny del nivell dels italians, molt sòlids en tot moment amb una defensa magnífica i un gran encert en les accions de superioritat. La selecció espanyola ha comptat amb la participació del terrassenc Álvaro Granados, que juga al Barceloneta, i del jugador del CN Terrassa Alberto Barroso.

El primer període s'ha tancat amb empat a 2 en el marcador. Espanya ha empatat en dues ocasions els avantatges dels italians, gràcies a dos gols de Felipe Perrone. A 23 segons del final d'aquest quart, Alberto Barroso no va poder transformar un penal que hagués posat per davant als espanyols.Itàlia ha cobrat avantatge en el segon quart, que ha acabat amb un 3 a 5 amb el qual s'ha arribat al descans.

La superioritat dels transalpins s'ha ampliat fins al 4 a 8 en el tercer període, una diferència que ha deixat sense respostes a la selecció espanyola, que tornava a una final d'un Campionat del Món després de la seva última presència. En aquella oportunitat, el waterpolo terrassenc també va estar doblement representat amb Iván Pérez i Iván Gallego.