El San Cristóbal s'estrena amb el Jabac

Futbol. Tercera Divisió

27.07.2019 | 04:00

El CP San Cristóbal juga aquesta tarda, a les 7.30, el seu primer partit de la pretemporada. El conjunt d'Oliver Ballabriga s'enfrontará al juvenil del Jabac, que aquest any militarà en Divisió d'Honor. Els dos equips van iniciar els seus entrenaments dilluns passat. Per al conjunt d'Oliver Ballabriga el partit suposa una prova de cara a començar a encaixar els nombrosos canvis que s'han produït en la plantilla. Encara que la faceta física té un especial protagonisme en aquestes primeres sessions de treball, el tècnic parroquial ja vol començar a implantar l'estil de joc que desitja per a aquest exercici. Els profunds canvis que s'han produït en la confecció de la plantilla poden tenir una especial incidència en aquest sentit.

Ballabriga podrà fer les primeres proves amb una plantilla que està pràcticament configurada encara que disposa de dues fitxes lliures.

També el Jabac, entrenat per Edu Mota, començarà a visualitzar els seus propòsits en una temporada important després del retorn a la Divisió d'Honor.

D'altra banda, el San Cristóbal ha arribat ja a acords amb el Terrassa, el Santfeliuenc i el Sant Andreu per a implantar preus populars en els partits d'aquesta temporada que jugui contra aquests equips. Els socis de cada club pagaran 5 euros en els partits de fora de casa entre el San Cristóbal i aquests equips. Cobra major importància el cas del Terrassa amb la finalitat que els derbis locals d'aquesta temporada facilitin uns preus populars per als socis dels dos equips terrassencs.