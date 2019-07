Leitón: "Ara volem guanyar els Estats Units a Tòquio"

27.07.2019 | 04:00

La jugadora terrassenca Paula Leitón es va mostrar "molt feliç" per la medalla de plata aconseguida en aquest campionat. "Ha costat molt, ha estat una plata molt suada", va explicar. "Els partits ens han sortit rodats i cal valorar de forma molt positiva el resultat, sobretot després d'haver aconseguit la classificació olímpica." La jove jugadora del CN Terrassa va parlar del potencial dels Estats Units. "És un equip que juga molt dur, però les guanyarem en algun moment. Anirem per elles en els Jocs de Tòquio." Pili Peña, capitana de la selecció i jugadora del CN Terrassa la pròxima temporada, es va mostrar "contenta i orgullosa" per aquesta plata. "Hem gaudit molt de la competició. És molt difícil estar a dalt cada any. El que estem fent és increïble perquè costa molt treball mantenir-se." El seleccionador, Miki Oca, va afegir que cal fer una valoració molt positiva del paper de l'equip. "Hem fet un gran campionat. Però Estats Units és el millor equip de la dècada."