També a la final masculina

Waterpolo. Campionat del Món

Redacció

26.07.2019 | 04:00

La selecció espanyola masculina de waterpolo es va classificar ahir per a la final del Campionat del Món que es disputa a Corea del Sud. Espanya va derrotar en la semifinal del torneig a Croàcia, actual campiona del món, per un resultat de 6 a 5. A més, Espanya s'ha guanyat el bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio. El combinat espanyol compta amb el concurs del terrassenc de l'Atlètic Barceloneta Álvaro Granados, i el waterpolista del CN Terrassa Alberto Barroso. Espanya ha situat en la ...