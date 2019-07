La selecció femenina no pot amb els Estats Units a la final

Waterpolo. Campionat del Món

26.07.2019 | 12:32

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha perdut davant els Estats Units en la final del Campionat del Món que s'ha disputat aquest divendres a la ciutat coreana de Gwangju. El conjunt de Miki Oca s'ha vist superat per un resultat de 6 a 11. Les nord-americanes han sumat el seu tercer Mundial consecutiu. Espanya compta en les seves files amb la terrassenca Paula Leitón i amb dues jugadores més que aquesta temporada arriben amb ella al CN Terrassa, Bea Ortiz i Pili Peña.

Espanya es va mantenir amb vida fins al descans. Va cedir per 1 a 3 en el primer quart (Bea Ortiz va fer el primer gol d'Espanya) i va arribar a empatar a tres en el segon quart gràcies a dos gols de Roser Tarragó. Però els Estats Units va recuperar l'avantatge al descans al qual es va arribar amb un 3 a 5.

Els Estats Units va ampliar la diferència en el tercer quart amb un parcial de 0 a 4. Espanya va veure penalitzades les seves opcions pel seu escàs encert en atac davant un rival cada vegada més engegantit. Els Estats Units va mantenir l'avantatge en l'últim quart per a penjar-se la medalla d'or davant una selecció espanyola que ha signat un gran torneig i que s'ha assegurat també el bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio.