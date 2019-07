Manté una mitjana d'edat força baixa

26.07.2019 | 04:00

Tot i que l'arribada de jugadors que passen amb escreix la trentena com Óscar Sierra (37 anys) o Ramon Suárez (34 anys), la plantilla del San Cristóbal d'enguany supera en poc més d'un any de mitjana a l'equip que va iniciar la lliga la passada temporada. L'equip que ha d'iniciar la competició de la temporada 2019-2020 té com a mitjana d'edat 24,45 anys, no gaires anys més que la que va començar la pretemporada l'any passat, que tenia un jugador més respecte a ara, 21, i que tenia una mitjana d'edat de 23,28 anys. De la passada temporada, només el davanter Hassen Nbili, que en cloure la lliga es va retirar, superava amb escreix la trentena, amb 35 anys a l'inici de la pretemporada. Com va succeir la passada temporada amb jugadors com Chechu o Adri Prado, el San Cristóbal també comptarà aquest any amb jugadors que han acabat la seva etapa com a juvenils. En aquest cas es tracta de Xavi Murcia i Gerard del Rio, procedents del Jabac, i Adrià López, mitja punta que militava al Nàstic juvenil la passada campanya. Cristian Gómez és l'altre jugador de la plantilla que supera la trentena, amb 31 anys.