Futbol

26.07.2019 | 04:00

La plantilla del Jabac juvenil, que aquesta temporada militarà en Divisió d'Honor, ha iniciat aquesta setmana els entrenaments per a preparar el nou exercici. ·L'equip dirigit per Edu Mota disputarà el dissabte el seu primer amistós, contra el San Cristóbal en el camp de Ca n'Anglada. L'equip egarenc manté bona part del bloc de l'any anterior i ha realitzat vuit fitxatges externs.