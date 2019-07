La selecció masculina, també a la final del Mundial

Waterpolo. Campionat del Món

25.07.2019 | 11:05

La selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha classificat per a la final del Campionat del Món que es disputa a Corea del Sud. Espanya ha derrotat en la semifinal del torneig disputada aquest dijous a Croàcia, actual campiona del món, per un resultat de 6 a 5. A més, Espanya s'ha guanyat el bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio. El combinat espanyol compta amb el concurs del terrassenc del Barceloneta Álvaro Granados i el waterpolista del CN Terrassa Alberto Barroso. Espanya ha situat en la final del campionat tant a l'equip masculí com al femení, en un èxit sense precedents. La selecció masculina feia deu anys que no jugava una final del Campionat del Món.

Espanya ha quallat un gran partit, sobretot en la faceta defensiva, amb un superb Dani López Pinedo en la porteria. El primer quart s'ha saldat amb un marcador de 2 a 1, que s'ha ampliat fins al 4 a 2 al descans. Espanya ha signat un parcial de 2 a 0 en el tercer quart, amb un gol de penal de Granados que ha significat el 6 a 2.

Aquests quatre gols d'avantatge han estat decisius, malgrat que Croàcia ha reduït la renda amb un parcial de 0 a 3 que no ha resultat suficient per a deixar fora de la final al conjunt espanyol,