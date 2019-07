Sarai Gascón, la millor nedadora del campionat

Natació adaptada. Campionat de Catalunya

Redacció

25.07.2019 | 04:00

Els representants egarerencs van tenir una destacada participació al Campionat de Catalunya de natació adaptada que es va disputar a les instal·lacions del CN Sabadell. Per una part, la nedadora Sarai Gascón, que competeix com a independent, es va penjar tres medalles d'or i una de plata i es va convertir en la millor nedadora de la competició. El CN Terrassa, per la seva banda, va ser segon per equips després de sumar sis medalles, tres de plata i ...