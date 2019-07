Onze jugadors terrassencs en la llista de la selecció pel IV Nacions

Hockey

25.07.2019 | 04:00

Onze jugadors terrassencs han estat convocats pel seleccionador espanyol absolut, Fred Soyez, de cara a la concentració que la selecció espanyola farà a Terrassa del 26 de juliol al 4 d'agost, com a preparació per al Campionat d'Europa que es disputarà al mes d'agost. Espanya disputarà un torneig IV Nacions a Terrassa entre els dies 1 i 4 d'agost amb les seleccions de Malàisia, Anglaterra i Irlanda. A més, abans i després del torneig, Espanya té previstos dos amistosos al Club Egara amb Malàisia el dia 30 de juliol i el 6 d'agost amb Irlanda. Els jugadors locals convocats per aquesta estada són els següents: Albert Beltran, Marc Boltó, Sergi Enrique, Marc Sallès i Joan Tarrés, de l'Atlètic; Quico Cortés, Pau Quemada, Josep Romeu i Vicenç Ruiz, del Club Egara; Marc Mralles, del CD Terrassa; i Xavi Lleonart, del Polo.