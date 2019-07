Espanya es planta a la final

Waterpolo. Campionat del món

25.07.2019 | 04:00

La jugadora terrassenca Paula Leitón, disputarà la seva segona final d'un Campionat del Món de waterpolo, després de classificar-se amb la selecció espanyola per al partit pel títol en què tindrà com a rival als Estats Units. El partit es disputarà divendres a les 11.30 del matí. Espanya va derrotar per 16 a 10 a Hongria en la semifinal jugada ahir a la ciutat coreana de Gwangju que acull els Campionats del Món de ...