Antonio Pedrero renova per dos anys més amb l'equip Movistar

Ciclisme

25.07.2019 | 04:00

El ciclista professional terrassenc Antonio Pedrero, ha renovat per dos anys més el seu contracte amb l'equip Movistar. Pedrero seguirà vinculat a una de les millors formacions de l'escenari ciclista després de convertir-se en un dels seus millors actius. El seu paper en l'última edició del Giro d'Itàlia, per exemple, va resultar molt destacat.Pedrero, de 27 anys d'edat, va debutar com a professional l'any 2015 amb el Team Inteja-MMR . Un any més tard es va incorporar al Movistar Team, amb qui seguirà vinculat fins al 2021 després d'aquest acord de renovació.