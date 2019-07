Aleix Bou, bronze en el Campionat d'Espanya cadet 

Patinatge

25.07.2019 | 04:00

El patinador del CN Terrassa Aleix Bou va penjar-se la medalla de bronze en la modalitat de lliure en el Campionat d'Espanya cadet de patinatge artístic que va celebrar-se el cap de setmana passat a Parets del Vallès. El disc curt va deixar a tres patinadors molt allunyats de la resta i en un autèntic frec a frec. Bou va signar un programa correcte que el va situar en el tercer lloc amb 45,89 punts, molt a prop dels dos primers classificats, el càntabre Pedro Fernández, líder amb 46,69, i el gallec Lucas Yáñez, segon amb 46,22. En el disc llarg, Bou no va poder eixugar la diferència mínima que portaven els seus rivals després del programa curt i va mantenir-se en la tercera posició. El patinador local va acabar sumant 105,75 punts, per darrere de Pedro Fernández, plata amb 106,46, i del campió, Lucas Yañez, que va adjudicar-se al títol per només 0,23 dècimes en assolir 106,69 punts. Gràcies a aquesta actuació, Bou s'ha classificat per al Campionat d'Europa Cadet que se celebrarà a Harsefeld (Alemanya) del 30 d'agost al 7 de setembre. El patinador egarenc disputarà també la modalitat de parelles, en la qual competeix amb Mireia Martínez en representació del CPA Arenys de Munt.