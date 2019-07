Una victòria i una derrota d'Espanya en els seus partits amb Escòcia

Hockey

24.07.2019 | 04:00

La selecció espanyola masculina de hockey va sumar una victòria i una derrota davant Escòcia en els dos partits amistosos celebrats a les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa a Can Salas. En el primer encontre, Espanya va golejar els escocesos per 4 a 0. Diumenge, en canvi, els britànics es van imposar per 1 a 2. Aquests partits significaven la cloenda de la concentració que la selecció absoluta ha fet a Terrassa per començar la ...