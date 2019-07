El terrassenc Mika Mármol, citat amb la selección espanyola sub-20

Futbol

24.07.2019 | 04:00

El jugador terrassenc Mika Mármol, que milita al juvenil del FC Barcelona, ha estat convocat per la selecció espanyola sub-20 per prendre part al torneig COTIF, una competició de prestigi que es disputa a la ciutat mallorquina d'Alcúdia. El torneig es juga del 29 de juliol al 8 d'agost i Espanya tindrà com a rivals l'Argentina, Bahrain i Mauritània. Mika Mármol, de 17 anys, ja va jugar la temporada passada amb el juvenil "A" del Barça i va tenir un paper destacat a la Champions juvenil.