Espanya guanya Sèrbia i lluitarà per les medalles

Waterpolo. Campionat del Món

Redacció

24.07.2019 | 04:00

La selecció espanyola masculina de waterpolo es va classificar ahir per les semifinals del Campionat del Món que es disputa a Gwangju (Corea del Sud) gràcies a la victòria aconseguida davant Sèrbia, actual campiona olímpica i d'Europa, als quarts de final de la competició per 12 a 9. Espanya feia deu anys que no arribava a les semifinals d'un Mundial. El seu proper rival en aquesta ronda serà Croàcia, actual campiona del ...