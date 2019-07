La selecció masculina acaba quarta

Hockey. Campionat d'Europa sub-21

23.07.2019 | 04:00

La selecció espanyola masculina de hockey ha finalitzat en la quarta posició del Campionat d'Europa sots-21 de València després de perdre per 3 a 1 amb Holanda en el partit per la medalla de bronze. Espanya va perdre per 0 a 3 en las semifinals amb Alemanya, resultat que la va apartar de la gran final de la competició.

El partit per la tercera posició va ser molt equilibrat d'inici, amb ocasions pels dos equips en el primer quart i una bona aparició de la selecció espanyola en el segon. Però els holandesos es van mostrat letals i en el minut 23 van fer el 0 a 1 en el seu primer llançament de penal córner, mitjançant Pepijn Scheen. Dos minuts després, va arribar el 0 a 2 que complicava les expectatives de la selecció espanyola.

Va intentar reaccionar Espanya amb dues ocasions, però en el minut 28 Valentijn Charbon, va marcar el 0 a 3 que ja se suposava definitiu. Amb aquest dur correctiu es va arribar al descans del partit.

La selecció espanyola va retallar diferències només començar el tercer quart, mitjançant Álvaro Tello, un gol que va obrir l'escletxa de l'esperança a una remontada que semblaba dificil. Dues oportunitats des del penal córner haurien pogut retallar encara més les diferències, però no es van transformar per part dels jugadors espanyols. Els holandesos van saber gestionar la seva renda davant una selecció espanyola que no va perdre la fe, però que no va poder retallar més.