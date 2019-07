Un San Cristóbal molt remodelat reprèn la feina

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

23.07.2019 | 04:00

El San Cristóbal va iniciar ahir els entrenaments de cara a preparar la seva segona campanya a la Tercera Divisió després d'una profunda renovació. Respecte a la passada temporada, el tècnic Oliver Ballabriga, que comença el seu quart any al capdavant del conjunt parroquial, ha experimentat una transformació evident amb la incorporació de dotze cares noves per pal·liar les baixes que hi ha hagut respecte a la Lliga 2018-2019.Tot ...