El primer partit amistós, el dissabte

Dissabte vinent, el Terrassa FC jugarà el seu primer partit d'una pretemporada on la Copa Catalunya i el Torneig d'Històrics tenen el principal protagonisme. El primer rival del Terrassa serà l'Espanyol "B" en un partit que servirà per la disputa del Trofeu Ciutat de Terrassa. Es jugarà a les 8 del vespre al Camp Olímpic. El 31 de juliol comença el Torneig d'Històrics pel Terrassa FC al camp del Martinenc. El Terrassa jugarà la primera fase (triangular i partits de 45 minuts) amb Horta i Sants. El cap de setmana del 3 i 4 d'agost es juguen les semifinals i la final. A la Copa Catalunya, el primer rival serà l'Andorra. La data del partit és el 4 d'agost, però si el Terrassa juga la fase final del Torneig d'Històrics variarà la data. Dissabte 10 d'agost s'ha programat un partit el camp del Palamós i diumenge dia 11 està reservat per si els egarencs es classifiquen per la segona eliminatòria de la Copa Catalunya, contra el guanyador del partit entre Cerdanyola i Lleida. Dimecres 14 d'agost hi ha la possibilitat d'un amistós amb el juvenil del Jabac i el 17 d'agost es jugaria la tercera ronda de la Copa Catalunya o un amistós contra el Igualada. El 20 d'agost està programat un amistós al camp del Vic i el 25 a l'Olímpic amb la Fundació Grama.