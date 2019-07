Espanya tomba Sèrbia i es classifica per a les semifinals

Waterpolo. Campionat del Món

23.07.2019 | 08:59

La selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha classificat per les semifinals del Campionat del Món que s'està disputant a la ciutat coreana de Gwangju. L'equip de David Martín ha superat l'actual campiona d'Europa en un magnífic partit. Al descans s'ha arribat amb un marcador de 7 a 3. La selecció compta amb la participació del terrassenc del Barceloneta Álvaro Granados i del jugador del CN Terrassa Alberto Barroso. Feia deu anys que Espanya no és classificava per la lluita de les medalles d'un Mundial.