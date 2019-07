La selecció femenina es proclama campiona d'Europa

Hockey. Campionat d'Europa sots-21

21.07.2019 | 23:54

La selecció espanyola sots-21 de hockey s'ha proclamat, per primer cop en la seva història, campiona d'Europa. La competició ha finalitzat aquest diumenge a València i el combinat estatal ha superat en la final Holanda en la tanda de "shoot outs". El temps reglamentari ha acabat amb un marcador d'empat a un gol. Sis jugadores terrassenques han format part d'aquesta selecció: Clara Pineda, Júlia Strappato, Estel Forte i Laura Bruguera, del CD Terrassa; i Clara Badia i Anna Barba, de l'Atètic. Strappato ha estat escollida millor jugadora del campionat.

El partit ha estat molt equilibrat, però les holandeses s'han avançat en el marcador en el minut 25 amb un gol de penal córner de Danique Van der Veerdonk. L'empat s'ha produït a 40 segons del final, quan la jugadora del CD Terrassa Estel Forte ha transformat un penal que ha donat pas als "shoot outs" en els que Espanya ha estat més encertada.

Pel que fa a la selecció masculina, no s'ha pogut penjar la medalla de bronze. En el partit pel tercer lloc, ha perdut amb Holanda per 0 a 3.