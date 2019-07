La selecció femenina sots-21 es classifica per a la final de l'Europeu

Hocket. Campionat d'Europa sots.21

20.07.2019 | 22:42

Espanya jugarà aquest diumenge la final del Campionat d'Europa sots-21 de hockey que es disputa a València després de guanyar Alemanya a les semifinals. El partit va acabar amb empat a un gol i Espanya s'ha imposat a la tanda de shoot outs. El combinat espanyol tindrà com a rival Holanda a les 17.15 hores. Isa Zaldúa ha avançat Espanya al marcador al minut 10. Nicola Pluta ha fet l'empat al 47. En els shoot outs l'encert de les espanyoles i la gran actuació de la portera Clara Pérez han decidit el partit.

Pel que fa a la selecció masculina, jugarà avui per la medalla de bronze després de perdre per 3 a 0 amb Alemanya a les semifinals del campionat. Holanda serà el rival al partit per la tercera plaça.