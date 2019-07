20.07.2019 | 04:00

Campanya de socis del San Cristóbal. El club de Ca n'Anglada ha presentat la seva campanya de socis per aquesta temporada, sota el lema "Gràcies a tu, ho hem aconseguit. Aquest any més! El club manté els preus de l'any passat per a uns carnets que ja seran necessaris pel partit de Copa Catalunya amb el Santfeliuenc. El carnet de soci tindrà un preu de 70 euros, mentre que pels pensionistes es redueix a 50. El de pensionista plata costarà 70 euros i el pensionista or 90. El pensionista especial valdrà 120 euros. També es posen a la venda el carnet de soci de plata a 90 euros i el de soci d'or a 120. Des d'ahir ja es poden retirar els carnets a les oficines del club al camp municipal de Ca n'Anglada. Es poden aconseguir de dilluns a divendres entre 5 i 8 de la tarda.

Definida la pretemporada parroquial. El San Cristóbal ha donat a conèixer el seu calendari de pretemporada. Debutarà el 27 de juliol al seu camp contra el juvenil del Jabac a les 19.30 hores. El 4 d'agost jugarà la Copa Catalunya, també casa, amb el Santfeliuenc. La resta de partits de preparació confirmats, fins al moment, són: 7 d'agost amb el Santboià a Ca n'Anglada (19.30); 11 d'agost, Montañesa també a casa (19.30); 18 d'agost, Castelldefels a Els Canyars (19.30); i 24 d'agost, Vic a Ca n'Anglada (19.30). Els partits contra Montañesa i Castelldefels estan supeditats a la trajectòria de l'equip a la Copa Catalunya.