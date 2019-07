"El futbol indi té molta capacitat de creixement en el futur" 

Carles Cuadrat, entrenador del Bengaluru FC

Josep Cadalso

20.07.2019 | 04:00

Carles Cuadrat Xiqués (50 anys) s'ha proclamat aquesta temporada campió de la lliga índia de futbol com a entrenador del Bengaluru. Format com a jugador a la pedrera del FC Barcelona, on també va treballar com a tècnic en el futbol base, ha estat assistent de Frank Rijkaard al Galatasaray turc i a la selecció d'Aràbia Saudíta. També ha format part del cos tècnic de la selecció de El Salvador. Fa uns dies va participar a Terrassa en el campus Dani Olmo.Fa molts anys que coneix Dani Olmo. Com ...