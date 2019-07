Jornada molt negativa per les seleccions espanyoles sots-16 i sots-18

Hockey. VI Nacions

19.07.2019 | 04:00

Les seleccions espanyoles de les categories sots-16 i sots-18 no van tenir un dia afortunat en el VI Nacions que es disputa a la ciutat holandesa d'Eindhoven. En cap dels quatre partits que van jugar amb Bèlgica van obtenir la victòria, amb un balanç de tres derrotes i un empat. Pel que fa a la categoria sots-18, la selecció femenina va empatar a un gol, sumant el seu primer punt al campionat després de dues derrotes en els primers partits. Avui, Espanya s'enfrontarà Holanda a les 16.20 hores. En el torneig masculí, Espanya va caure per 3 a 1 amb els belgues i el seu balanç actual és d'una victòria, un empat i una derrota. En l'apartat sots-16, la selecció femenina va caure per 2 a 1 amb Bèlgica i suma un punt en tres partits. I la selecció masculina va caure també per 2 a 1, la seva primera derrota en el torneig després de guanyar els dos primers partits. Holanda serà el rival dels dos equips en la jornada d'avui.