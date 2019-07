Adrián Aguirre és el nou preparador físic del Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

19.07.2019 | 18:02

El terrassenc Adrián Aguirre López, de 26 anys, serà el preparador físic del primer equip del Terrassa FC aquesta temporada. Aguirre és graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (INEFC Lleida), Màster en Alt Rendiment Esportiu (COE) i nivell avançat d'entrenador i ha treballat al filial i categories inferiors de la Real Sociedad, al primer equip del CE Europa (2016-17) i pel Comité Olímpic Xinés (2017-18), entre d'altres experiències.

Per altra banda, Moisés Herreros farà les funcions d'scouting del primer equip terrassista i Pablo Mazzariello (responsable del futbol 11 terrassista) i Pol López (coordinador del futbol 11 i nou entrenador del Juvenil B) seran també assistents de Xevi Molist.

Amb aquestes incorporacions, el Terrassa ja té completament definit el cos tècnic del primer equip. Cal recordar que el tècnic Xevi Molist estarà acompanyat per Jordi Martínez com a segon entrenador, l'egarenc i entrenador de porters Miguel Ángel Álvarez, el fisioterapeuta terrassenc Mike Molina, el delegat Ángel Gonzàlez i l'encarregat de material Pepe Mármol.