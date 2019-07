Marc García i Esther Cruz, guanyadors de la Cursa de Can Parellada

Atletisme

18.07.2019 | 04:00

L'atleta terrassenc Marc García, del Corredors.cat, i Esther Cruz, es van proclamar campions de la primera Cursa de Can Parellada que es va disputar diumenge. La prova forma part del Circuit Activa't promogut per la AE Mitja Marató i Mútua Terrassa. La distancia a recórrer era de 5 quilòmetres i Marc Garcia va fer una marca de 17'01", el mateix temps del segon classificat que va ser Daniel Baena. En l'apartat masculí va completar el podi Carlos Zoyo, del I Run With Leiva, a 18 segons de distància. Pel que fa a la prova femenina, Esther Cruz va creuar la línia d'arribada en primera posició amb un temps de 20'33". Carme Ballesteros (Cornellà Atlètic) va ser segona amb 21'30" i Mireia Mauri tercera amb 22'33". En la cursa infantil, Andrey Maslov va ser el guanyador masculí, mentre que en la categoria femenina la primera classificada va ser Olivia López.