Cesc Mateu, campió sub-21 a Bac de Roda

Frontenis

18.07.2019 | 04:00

El jugador del CN Terrassa Cesc Mateu va proclamar-se campió en categoria sub-21 en l'Open de Frontennis amb pilota lenta que va celebrar-se als Frontons de Bac de Roda de Barcelona. L'egarenc, que va competir amb Pol Sendino, d'El Figaró, va batre a la final la parella del CN Terrassa formada per Biel Vaghi i Víctor Modenes per un ajustat 24 a 20. En infantil, la parella del CF Igualada va vèncer 25 a 11 la parella del CN Terrassa integrada per Aleix Vega i Biel Vaghi.