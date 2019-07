El capità Òscar Aguilar renova amb el CN Terrassa

Waterpolo

18.07.2019 | 11:40

El capità del primer equip de waterpolo del CN Terrassa Òscar Aguilar, seguirà una temporada més al conjunt de Dídac Cobacho. Aquesta renovació era una de les poques que quedava per resoldre en el conjunt egarenc. Aguilar és un dels jugadors més destacats d'una plantilla on s'ha produït el fitxatge de Víctor Gutiérrez i les baixes d'Ivan Gallego, Àlex de la Fuente i Marc Salvador. Ara queda per resoldre el futur de Sergi Mora, que està valorant entre seguir un any més en actiu o bé optar per la retirada com a jugador.