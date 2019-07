La Tercera Divisió canvia amb el descens del Reus

Fútbol. Tercera Divisió

17.07.2019 | 18:56

La Federació Espanyola de Futbol ha determinat el descens administratiu del Reus Deportiu de Segona Divisió "B" a Tercera, a causa dels impagaments del club tarragoní. Això comportarà també el descens del filial de Tercera a Primera Catalana, el que variarà la composició del grup cinquè on militen Terrassa FC i San Cristóbal. L'òrgan federatiu serà qui determinarà ara com s'estableix la substitució de la plaça del Reus a Segona "B". El Terrassa FC s'havia posicionat fa unes setmanes en relació a aquesta posibilitat. La Federació Catalana ha emès un comunicat en què manifesta que no es troba "en disposició d'establir quins seran els seus efectes sobre el Grup 5 de la Tercera Divisió, així com en les categories territorials del futbol català, fins al moment en què la Federació Espanyola determini com quedarà coberta la vacant generada en el Grup 3 de la Segona Divisió 'B'.