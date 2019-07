Rubén Bonachera, un altre terrassenc per la pedrera del Vila-real 

Futbol

17.07.2019 | 04:00

El futbolista terrassenc Rubén Bonachera López, de 15 anys d'edat, s'ha convertit en nou jugador del Vila-real, club amb qui s'ha compromès per les quatre pròximes temporades. Rubén Bonachera fa un salt qualitatiu en la seva carrera futbolística en arribar a un dels futbols formatius de més prestigi d'Espanya. El jugador egarenc va començar quan tenia 4 anys als equips inferiors del Jabac de Terrassa, on va militar fins a infantil Divisió d'Honor. Posteriorment es va incorporar al Cornellà, on ha jugat al cadet de Divisió d'Honor. Rubén actua a la posició de lateral esquerre i ha entrenat en diferents oportunitats amb la selecció catalana.