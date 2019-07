Montse Estany guanya el Tritour El Pont de Suert en modalitat esprint

Triatló

17.07.2019 | 04:00

La triatleta del CN Terrassa Cicles Morenito Montse Estany va aconseguir la victòria en categoria sub 23 en la modalitat esprint del Tritour El Pont de Suert, que va disputar-se sobre unes distàncies de 750 metres de natació, 21,2 quilòmetres de ciclisme i 5 quilòmetres finals de cursa a peu. Estany va aturar el crono en 1.26'02", marca que la va situar vuitena de la general femenina. Així mateix, cal destacar que, en el capítol masculí, Dani Ratera va ser segon en categoria sub 23 en la modalitat olímpica, sobre unes distàncies de 1.500 metres de natació, 37,4 quilòmetres de ciclisme i 10 quilòmetres finals de cursa a peu. Ratera va fer un registre de 2.06'22", només superat per Ibrahim Tupac (CET Distance), vencedor absolut i sub'23 amb una marca d'1h54'32". El temps de Ratera el va situar desè de la general masculina. El club va comptar amb un segon representant en aquesta prova, Cristian Abarca, que va ocupar el lloc 78 de la general amb una marca de 2.31'54.