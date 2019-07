Bona estrena d'Espanya en el Mundial masculí

Waterpolo

15.07.2019 | 11:34

La selecció espanyola masculina de waterpolo ha debutat aquest dilluns al Mundial de Gwangju (Corea del Sud) amb una còmoda victòria davant Sud-àfrica per 23 a 3. Al combinat espanyol juguen el terrassenc del Barceloneta Álvaro Granados i el madrileny del CN Terrassa Álberto Barroso. El partit no ha tingut cap dificultat per l'equip dirigit per David Martín, que ja ha arribat al descans amb una diferència d'11 a 2 que deixava l'encontre decidit. El seleccionador espanyol ha aprofitat la situació per assajar diferents alternatives de joc de cara als pròxims partits.